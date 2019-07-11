كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تعلن مقتل أحد عناصرها برصاص جنود إسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده أطلقوا النار اليوم الخميس، بعد رصد مسلحين فلسطينيين يقتربان من السياج الحدودي مع غزة، وأعلنت حركة حماس مقتل أحد مقاتليها.

واندلعت أحدث جولة من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، في مايو(أيار)، وشهدت مئات الهجمات الصاروخية الفلسطينية، وضربات جوية إسرائيلية على مدى ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تديره حماس، إن "فلسطينياً عمره 28 عاماً استشهد بالرصاص، اليوم الخميس، بالقرب من بيت حانون بالقسم الشمالي من القطاع".

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجنود رصدوا شخصين مسلحين يقتربان من السياج الأمني و"أطلقوا النار لإبعادهما".

وقالت الذراع العسكرية لحماس في بيان، إن القوات الإسرائيلية استهدفت عمداً مقاتلاً "أثناء تأديته واجبه" قرب الحدود.

وأضافت "سيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".