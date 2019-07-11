كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من عمليات تحرير طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آمر "اللواء 73 مشاة" التابع للجيش الليبي علي القطعاني، أن قواته في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر، وهو الحسم النهائي في معركة العاصمة.

وأوضح القطعاني، أن "المرحلة الأولى من عمليات الجيش في طرابلس انتهت بنجاح"، لافتاً إلى أن "الخطوة الثانية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلاً عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية ومنع الإرهابيين والمليشيات من تدمير المدينة"، وفق ما ذكرت "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الخميس.