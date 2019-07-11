كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تدين "التحرك الخطير"لجارتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، نقلاً عن باحث حكومي، إن حيازة كوريا الجنوبية لطائرات مقاتلة أمريكية من طراز اف-35، خلسة ستجبر كوريا الشمالية على تطوير واختبار "أسلحة خاصة" لتدمير الأسلحة الجديدة.

وقال مدير أبحاث السياسة لم يكشف عن اسمه في معهد الدراسات الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية كيه سي إن إي :"إنّ السلطات الكورية الجنوبية "وقحة ومثيرة للشفقة" بسبب "التحدث بصوت عالٍ عن المصالحة والتعاون بين الشمال والجنوب" بينما تلجأ فى نفس الوقت لشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة .

"وقال البيان :"ليس هناك مجال للشك في أن تسليم"اف-35"، والذي يُطلق عليه أيضًا" سلاح فتاك غير مرئي "، يهدف إلى ضمان التفوق العسكري على الدول المجاورة في المنطقة وخاصة فتح" بوابة "للغزو في وقت الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.