كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة تجد صلة محتملة بين المشروبات المحلاة والسرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باحثون اليوم الخميس، إن الأشخاص الذين يشربون الكثير من المشروبات السكرية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان على الرغم من أن الأدلة لا يمكن أن تنشئ صلة سببية مباشرة.

وأوضح العلماء أن نتائج دراسة كبيرة في فرنسا تشير بالفعل إلى أن الحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر قد يساعد في خفض عدد حالات السرطان لدى السكان.

وارتفع استهلاك المشروبات السكرية في جميع أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية ويرتبط بالسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بحد ذاته.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يقصر الأشخاص تناولهم اليومي للسكر على أقل من 10% من إجمالي استهلاكهم للطاقة، لكنها أوضحت أيضًا إن تخفيضًا إضافيًا إلى أقل من 5% ، أو حوالي 25 جرامًا في اليوم ، سيكون أكثر صحة.

وفرضت العديد من الدول، بما فيها بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك، أو على وشك فرض ضرائب على السكر بهدف تحسين صحة الناس.

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وحللت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، بيانات من 101257 من البالغين الفرنسيين- 21% منهم من الرجال و 79% من النساء- وتقييم تناولهم المشروبات السكرية، وتبعتها لمدة أقصاها 9 سنوات، بين عامي 2009 و 2018، لتقييم مخاطرها لجميع أنواع السرطان، وبالنسبة لبعض أنواع محددة بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

وقام الباحثون أيضًا بتعديل عوامل الخطر المرتبطة بالسرطان ، بما في ذلك العمر والجنس والمستوى التعليمي وتاريخ الأسرة والتدخين ومستويات النشاط البدني.

وأظهرت النتائج أن زيادة 100 مليلتر في اليوم من استهلاك المشروبات السكرية كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلية بنسبة 18% وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22 ٪.

عندما تم تقسيم من يشربون المشروبات السكرية إلى أولئك الذين شربوا عصائر الفاكهة وأولئك الذين شربوا مشروبات حلوة أخرى، كانت كلتا المجموعتين مرتبطتين أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

وقال خبراء لم يشاركوا مباشرة في العمل إنه دراسة جيدة وجيدة، لكنهم لاحظوا أن نتائجها لا يمكن أن تثبت السبب والنتيجة.