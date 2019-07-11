كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة صادرات الأسلحة الألمانية بشكل كبير في النصف الأول من عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الحكومة الالمانية وافقت على صادرات أسلحة قيمتها 5.3 مليار يورو (5.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2019، والتي كانت أكثر مما كانت عليه في العام السابق بأكمله.

ومقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام السابق، زادت الصادرات بأكثر من الضعف في النصف الأول من عام 2019، وفقًا لرد وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية على استفسار من البرلماني عن حزب الخضر أوميد نوريبور أرسل إلى شينخوا.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، انخفض حجم صادرات الأسلحة الألمانية بشكل مطرد. في عام 2017، كانت قيمة الصادرات لا تزال تبلغ 6.24 مليار يورو ولكنها انخفضت إلى 4.8 مليار يورو العام الماضي.

كما كانت حصة صادرات الأسلحة الألمانية إلى دول خارج الناتو والاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2019 أقل من السنوات الأخيرة، عندما وصلت إلى أكثر من 50 في المائة.

وتم حساب ثلث إجمالي حجم الصادرات من قبل هنغاريا، وهي عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بلغ إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية إلى المجر 1.76 مليار يورو.

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كما أعلن في شهر مايو من هذا العام، رئيس الوزراء المجري أوربان أن حكومته ستضاعف الإنفاق على القوات المسلحة. وقال أوربان "دفاع هنغاريا ليس مهمة لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، ولكن بالنسبة لنا، لا يمكن أن يكون هناك مجر قوي بدون جيش قوي".

ووفقًا لوزارة الاقتصاد الألمانية، كانت مصر ثاني أهم بلد مستلم لصادرات الأسلحة في النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت مصر 801.8 مليون يورو، تليها كوريا الجنوبية بمبلغ 277.7 مليون يورو.

كما احتلت الإمارات العربية المتحدة (سادس) المرتبة السادسة بين أهم المتلقين لصادرات الأسلحة الألمانية في النصف الأول من هذا العام حيث بلغت 206.1 مليون يورو.

وحددت الحكومة الألمانية هدفها في مارس 2018 بتقييد صادرات الأسلحة بشدة إلى الدول المشاركة مباشرة في حرب اليمن.

قال أميد نوريبور، المتحدث باسم حزب الخضر للسياسة الخارجية، إن عمليات تسليم الأسلحة الألمانية إلى مصر والإمارات العربية المتحدة "تنتهك اتفاقيات التحالف وإرشادات تصدير الأسلحة".