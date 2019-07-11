كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تسعى لمزيد من إصلاحات القانون التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتطلع الكويت إلى تطبيق مجموعة من التشريعات الاقتصادية بما في ذلك إصلاحات قانون التجارة في سعيها لتحقيق خطتها لتصبح مركزًا ماليًا واقتصاديًا.

وقالت وكيلة وزارة الفتوى والتشريعات هدى الشايجي في ختام المحادثات التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) اليوم الخميس: "إن القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية الأخرى تشكل جزءًا رئيسيًا من خطط التنمية في البلاد".

وأوضحت أنها بصفتها عضوًا في الأونسيترال، اكتسبت الكويت الكثير من المعرفة حول قوانين التجارة الدولية، قائلةً: "إن المحادثات غطت مسائل مثل العلاقة بين القطاعين العام والخاص".

جدير بالذكر أن "الأونسيترال" هي الهيئة القانونية الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، مع عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري في جميع أنحاء العالم لأكثر من 50 عاما.

