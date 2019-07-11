شؤون الجوازات تعلن اصدار 379928 جواز سفر خلال 40 يوما

اعلنت مديرية شؤون الجوازات، الخميس، اصدار 379928 جواز سفر خلال 40 يوما، فيما وعدت بتقديم "افضل الخدمات" للمواطنين. وقال مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مديرية شوون الجوازات اصدرت 379928 جواز سفر من مجموع المعاملات المستلمة والبالغة 382819 خلال العطلة الصيفية من الاول من حزيران ولغاية العاشر من تموز".



واضافت الغرباوي، "نعاهد المواطنين الكرام بتقديم افضل الخدمات لهم باصدار كافة المستمسكات الثبوتية".



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