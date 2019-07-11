وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف مقرات حزب الكوملة شمال العراق

ونقلت "روسيا اليوم"، عن تلك الوسائل قولها، إن "صواريخ الحرس الثوري الإيراني أصابت مقرات "حزب كوملة" و"الحزب الديمقراطي" في جبال هلغورد وبربزين في كردستان العراق".

وصرح قائد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، بأنه "على المسلحين أن يتحملوا تداعيات عمليتهم الإرهابية في مدينة بيرانشهر".



وأضاف القائد العسكري في الحرس الثوري أن "منفذي عملية بيرانشهر سيلقون جزاءهم حتى لو كانوا تحت الأرض".

وتابع "ليعلم حزب "كوملة" والحزب "الديمقراطي" بأننا سنرد على أعمالهم ضدنا بحزم، وعليهم منذ اليوم أن يتحملوا تداعيات جرائمهم".