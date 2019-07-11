اتحاد الكرة مهدد بغرامة 100 الف دولار بسبب ثلاثة اندية بالدوري الممتاز

ولم تكمل اندية الديوانية والميناء ونفط الجنوب ملف التراخيص الخاص بها، بعد انتهاء المهلة يوم امس الاربعاء.

وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة سيف عادل في حديث للسومرية نيوز، إن "اندية الديوانية والميناء ونفط الجنوب، لم يتمكنوا من رفع ملف التراخيص المحلية الخاص بهم بعد انتهاء المهلة امس الاربعاء والموافق العاشر من تموز الجاري".



واوضح أن "اللجنة قررت منح الاندية مدة 5 ايام اضافية لانهاء رفع الملف، لضمان المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل"، مبيناً ان "نادي الميناء لم يكمل الكثير من الفقرات الخاصة بالملف في حين لم يتبقَ لناديي الديوانية ونفط الجنوب، سوى عدد قليل جدا من الفقارت الخاصة بالنظام".

واضاف عادل، أن "الاندية الثلاثة في حال لم تكمل ملف التراخيص بالوقت المحدد، سيفتقدون للرخصة المحلية وبالتالي لن يكون بامكانهم المشاركة بالدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل، وفي حال قرر اتحاد الكرة ابقائهم في الدوري الممتاز، سيتعرض لغرامة مالية تقدر بـ 100 الف دولار من قبل الاتحاد الاسيوي".



يذكر ان نادي الطلبة في حال لم يكمل الديون المترتبة عليه، فانه سيفتقد للرخصة المحلية وبالتالي سيكون مهدداً بالهبوط الى الدرجة الاولى.