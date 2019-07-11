سيمنز: نعمل على وضع برنامج لتطوير الكهرباء بالعراق

وقال المكتب الاعلامي لوزير النفط في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان التقى اليوم رئيس شركة سيمنس الالمانية جو كايزر وبحثا افاق التعاون لتطوير منظومة الطاقة".واكد الغضبان بحسب البيان على "حرص الحكومة على وضع خطط استراتيجية للنهوض بواقع منظومة توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الإنتاج وبما يغطي الحاجة المحلية بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة".

واضاف الغضبان، ان "الحكومة العراقية وقعت مع شركات عالمية مذكرات تفاهم لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد واعادة تاهيل المحطات العاملة حاليا وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وبما يلبي حاجة المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية من التيار الكهربائي"، مشيراً ان "التوقيع على خارطة طريق مع شركة سيمنس الالمانية سيعزز ويطور واقع منظومة الكهرباء".



واشاد الغضبان، بـ"حرص الشركة بتوسيع افاق التعاون من خلال المشاريع لاستراتيجية" .

من جانبه، اكد كايزر على ان "الشركة تعمل على وضع برنامج لتطوير منظومة الكهرباء في العراق وتنفيذ فعلي لخارطة الطريق الستراتيجية، بالاضافة الى برامج تدريبية للملاكات العراقية وتوفير فرص عمل اعدتها الشركة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة"، مشيرا ان "الشركة جزء من مستقبل العراق كما كانت جزءا من ماضيه فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع".