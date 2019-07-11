وزير الصحة اللبناني يصل النجف ومحافظها يؤكد على التعاون المشترك

وصل وزير الصحة اللبناني جميل جبق، الخميس، الى محافظة النجف، فيما اكد محافظها لؤي الياسري على التعاون المشترك لاسيما بشأن الادوية.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ النجف لؤي الياسري استقبل وزير الصحة اللبناني جميل جبق والوفد المرافق له عبر مطار النجف الدولي".
ونقل البيان عن الياسري تأكيده، "حرص حكومة النجف المحلية على التعاون المشترك من جلب شركات ادوية ذات مناشى رصينة ومصانع ادوية فضلا عن تطوير الملاكات الصحية ومستشفياتها".
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