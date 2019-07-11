بالصورة: كايت ميدلتون بلوك جديد... والسبب الأمير وليام

لفتت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون الانظار بالإطلالة التي اعتمدتها أخيراً خلال حضورها مباراة البولو الخيرية التي خاضها زوجها الأمير وليام في بيركشاير. واختارت لذلك إطلالة بالأسلوب الغجري، وارتدت فستاناً موقعاً من L.K Bennett يبلغ ثمنه 360 يورو. وأضافت إليه حذاء رياضياً من العلامة الإسبانية Castaner، وحقيبة باللون الأحمر من Mulberry. ورأى الكثير من المتابعين أنها باتت تحرص على اعتماد لوك عصري وعلى التخلي عن ذلك التقليدي الجامد من أجل لفت نظر الأمير وليام مجدداً خصوصاً بعد ما أشيع عن خيانته لها مع صديقتها المفضلة روز هانبوري.



وذكر تقرير لموقع Gala الفرنسي أن السبب يرتبط بعودة خبيرة المظهر الخاصة بها ناتاشا أرشر التي نقل عنها قولها: "بدأ الكثيرون يبدون إعجابهم بإطلالاتها الجديدة".



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