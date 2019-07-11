افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب انهى قراءة تقرير بشأن استضافة وزير المالية، فيما رفع جلسته الى السبت بعد المقبل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى قراءة تقرير اللجنة المالية بشأن استضافة وزير المالية مدير شركة سومو النفطية". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت الموافق ٢٠-٧ الساعة الواحدة ظهراً".



وعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الثانية والثلاثين برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي. وعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الثانية والثلاثين برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان ينهي قراءة تقرير بشأن استضافة وزير المالية ويرفع جلسته الى السبت بعد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.