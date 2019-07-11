تنشر الخليج 365، بالوثائق التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن التي صوت عليها البرلمان اليوم. وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن.

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