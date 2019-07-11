حزب بتحالف ميركل يطرد سياسيا معاديا للمسلمين

طرد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عضو الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الخميس، سياسيا بارزا فيه؛ بسبب آرائه العدائية تجاه المسلمين.

والائتلاف الحاكم يطلق عليه "التحالف المسيحي"، وتنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة، فإن الغرفة القانونية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، ثاني أكبر أحزاب البلاد، وافقت الخميس على التماس مقدم من أمانته العامة، يطلب فيه طرد تيلو سارازين السياسي البارز والوكيل السابق لوزارة المالية في العاصمة برلين.





وقدمت الأمانة العامة لـ"الاشتراكي الديمقراطي"، في وقت سابق، هذا الالتماس للغرفة القانونية بالحزب؛ بسبب آراء سارازين المعادية للإسلام والمهاجرين.

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وفي حيثيات موافقتها على الالتماس، قالت الغرفة القانونية: "وافقنا على طلب الأمانة العامة، بسبب طبيعة تصريحات العضو التي تنشر أفكارا معادية للإسلام وعنصرية"، وفق صحيفة بيلد.

بدوره، قال أندرياس كولر، محامي سارازين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "إنه سيطعن على القرار أمام الغرفة القانونية".

وتابع: "سألجأ أيضا إلى المحاكم الألمانية، وأختصم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإلغاء القرار".

كان سارازين نشر في عام 2010 كتابا تحت عنوان "ألمانيا تصنع نهايتها"، وصف فيه المسلمين بأنهم "أقل ذكاء"، وأعقبه بكتاب آخر في ٢٠١٨ بعنوان "السيطرة العدائية.. كيف يمنع الإسلام التطور ويعيق المجتمع"، ضاعف فيه جرعة الهجوم.





ووفق بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، وصل عدد المنضوين تحت لواء جماعات يمينية متطرفة أبرزها "النازيون الجدد"، إلى ٢٥ ألف شخص العام الجاري.

ويرفض هؤلاء النظام الألماني الحالي، ويطالبون بطرد اللاجئين والمهاجرين من البلاد، كما يخططون لـ"ثورة" في ألمانيا، وتأسيس "الرايخ الثالث" (الإمبراطورية الألمانية الثالثة)، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة التي كشفت رسائل خطيرة بين أعضاء حزب البديل لأجل ألمانيا، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، يتحدثون خلالها عن هبة شعبية في ألمانيا.