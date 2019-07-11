الجيش الليبي: أردوغان مسؤول بصورة مباشرة عن تفجيرات بنغازي الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمل المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية الهجوم الذي وقع، الخميس، بمقبرة "الهواري" في بنغازي خلال تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي في تصريحات صحفية، الخميس، إن أردوغان مسؤول بصورة مباشرة عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي، وفايز السراج دفع بشكل مباشر أموالا لبعض الخونة والإرهابيين في المدينة.

وأضاف:" أن تفجيرات مقبرة الهواري كانت مرتبة، وأسفرت عن استشهاد 2 من القوات الخاصة، و2 من المدنيين، و26 مصابا، والانفجار الأول كان قريبًا جدًا من غرب المقبرة، والآخرين وقعا أثناء الانسحاب من المكان.

وتابع أن استهداف الجماعات الإرهابية لجنازة اللواء خليفة المسماري استمرار لجرائم تلك الجماعات في ليبيا، ولا توجد أي اختلافات بين الإخوان وداعش والقاعدة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن تفجيرات بنغازي نتيجة تسليم المجتمع الدولي البلاد لعناصر إرهابية مثل فايز السراج وعبد الحكيم بلحاج، وهناك إرهابيين طردوا من بنغازي ودرنة موجودين حاليا في طرابلس ومصراتة.