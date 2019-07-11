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حفتر يأمر بتحقيق عاجل في تفجيرات بنغازي الإرهابية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

فاطمة بدير

الخميس 2019/7/11 08:14 مساء بتوقيت أبوظبي

القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

كلف القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الخميس، رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري بفتح تحقيق عاجل مع كل الأجهزة الأمنية حول تفجيرات بنغازي. 

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، كان قد أكد عدم وجود ضحايا من قيادات الجيش جراء التفجير الذي استهدف اليوم مقبرة "الهواري" في بنغازي خلال تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات صحفية، إن هناك استنفارا في مختلف أجهزة الجيش لملاحقة منفذي تفجير بنغازي، ونسعى للقبض على العناصر التي تحوم حولها الشكوك.

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وأضاف أن التفجير أسفر عن 3 قتلى وعدد كبير من الجرحى، بعضهم إصاباته بسيطة.

وشهدت مقبرة الهواري في مدينة بنغازي 3 تفجيرات، الخميس، بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بعد إصابته بمرض مزمن.

وكان يحضر الجنازة عدد من القيادات العسكرية المهمة مثل اللواء المسماري، الذي أكد أنه كان قريبا جدا من موقع التفجيرات، فضلا عن اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة الليبية الحالي الذي نجا من التفجيرات.

ولفت المسماري إلى أن التفجيرات كانت قريبة من القبر، ونفذت عبر عملية مدروسة وتحمل بصمات الإرهابيين، ونفذت بطريقة الحقائب المفخخة.

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