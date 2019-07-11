القبض على قبطان ناقلة النفط الإيرانية ومساعده في جبل طارق

أوقفت شرطة جبل طارق، الخميس، قبطان ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" ومساعده اللذين احتجزتهما سلطات هذه المنطقة البريطانية الأسبوع الماضي.حكومة جبل طارق: ناقلة النفط المحتجزة ممتلئة بالنفط الإيراني الخام



وقالت الشرطة إن قبطان ناقلة النفط ومساعده هنديان وأوقفا استنادا إلى شبهات بانتهاك العقوبات على دمشق.

والخميس الماضي، احتجزت الناقلة العملاقة للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

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وشارك نحو 30 من أفراد القوات البريطانية مع شرطة جبل طارق في اعتراض سفينة إيرانية عملاقة يعتقد أنها كانت محملة بـ2 مليون برميل نفط متوجهة إلى سوريا.

وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، وتحاول تسليم الشحنة إلى سوريا، وهذا يمثل أيضاً انتهاكا للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضاً إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

وفرضت العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.