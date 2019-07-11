برلمان إيران يهدد بخروقات جديدة للاتفاق النووي

في تهديد جديد للسلم العالمي، قال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، إنه إذا لم تف الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي فإن بلاده ستتخذ "بقوة" مزيدا من الخطوات لتقليص التزاماتها.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على إيران للضغط عليها لإجراء مفاوضات جديدة تشمل برنامجها النووي وصواريخها البالستية وسياستها الإقليمية.

والإثنين الماضي، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهي خطوات تتجاوز كثيرا الخطوات الصغيرة التي اتخذتها في الأسبوع الماضي بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى أكثر من الحد المنصوص عليه في الاتفاق وهي 3.67%.





ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مجتبى قوله: "في حالة عدم تنفيذ أوروبا التزاماتها خلال فترة الستين يوما التي وصلنا إليها، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة بقوة".

Advertisements

وأضاف أن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة قد تكون خطوات ممكنة.

وفي السياق ذاته، هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات قائمة.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عودة الأنشطة السابقة لمفاعل آراك النووي، بعد السابع من يوليو/تموز الجاري إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها.

وهدد روحاني برفع درجة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وهي 3.67%.

وإزاء التصعيد الإيراني، لوَّح وزراء بالاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية ضد إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق ذاته.

ودعت وكالة الطاقة الذرية إلى اجتماع عاجل نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة ابتزاز إيران النووي.

كما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.