اخبار العالم

واشنطن وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع واشنطن وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططًا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن جنرال أميركي كبير، الخميس، وذلك بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.

وقال الجنرال مارك مايلي المرشح ليكون قائد الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها “دور حاسم” في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وأن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف “بشأن تأمين مواكبة عسكرية، مواكبة بحرية للشحن التجاري”، مضيفا: “أعتقد أن ذلك سيتبلور في الاسبوعين المقبلين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا