الان تتابع واشنطن وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططًا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن جنرال أميركي كبير، الخميس، وذلك بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.
وقال الجنرال مارك مايلي المرشح ليكون قائد الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها “دور حاسم” في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وأن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف “بشأن تأمين مواكبة عسكرية، مواكبة بحرية للشحن التجاري”، مضيفا: “أعتقد أن ذلك سيتبلور في الاسبوعين المقبلين”.
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