الجيش اليمني يدك مواقع الحوثي في البيضاء.. ويكبد الميليشيات خسائر فادحة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شنت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجومًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

وحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نجحت القوات في إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.