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شرطة جبل طارق تعلن اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع شرطة جبل طارق تعلن اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت شرطة جبل طارق، إنها ألقت القبض على قبطان ومسؤول ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا مضيفة أنها صادرت منها وثائق وأجهزة إلكترونية.

وكانت قوة بحرية بريطانية اعتلت الناقلة في الأسبوع الماضي قبالة منطقة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في خرقها العقوبات
الأوروبية بنقل نفط إلى سوريا.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن جريس 1 لا تزال محتجزة.

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