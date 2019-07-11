الان تتابع شرطة جبل طارق تعلن اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قالت شرطة جبل طارق، إنها ألقت القبض على قبطان ومسؤول ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا مضيفة أنها صادرت منها وثائق وأجهزة إلكترونية.
وكانت قوة بحرية بريطانية اعتلت الناقلة في الأسبوع الماضي قبالة منطقة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في خرقها العقوبات
الأوروبية بنقل نفط إلى سوريا.
وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن جريس 1 لا تزال محتجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة جبل طارق تعلن اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.