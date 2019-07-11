الان تتابع “النقل البريطانية” تصدر دليلا إرشاديا للسفن لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أصدرت وزارة النقل البريطانية، حسب ما أعلنه التلفزيون البريطاني اليوم الخميس، دليلا ارشاديا جديدا لكل السفن البريطانية لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.
نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، في وقت سابق اليوم، عن مسؤولين أمريكيين، أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني فشلت في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
وأوضح المسؤولان، أن الناقلة “بريتيش هيريتيدج” كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية التي أمرت الناقلة بتغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة.
وذكرت الشبكة الأمريكية، أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة، فيما كانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” ترافق الناقلة من الخلف، وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهيًا ليتراجعوا فاستجابوا.
كانت هذه تفاصيل خبر “النقل البريطانية” تصدر دليلا إرشاديا للسفن لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.