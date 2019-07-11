شكرا لقرائتكم خبر عن «جاهرومي».. مهندس الإنترنت هل يصبح رئيساً لإيران في 2021؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أجرت وكالة أسوشيتد برس مقابلة مع وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جاهرومي، وهو مهندس إنترنت وعميل استخبارات سابق، قائلة إن الساحة الإيرانية تغص بالتوقعات بأنه سيكون أبرز مرشحي الرئاسة الإيرانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2021. ويشرف جاهرومي (37 عاماً) على مراقبة الإنترنت، ومتابعة برنامج الأقمار الاصطناعية الذي تقول الولايات المتحدة إن إيران تستخدمه غطاءً لتجاربها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات. ودافع جاهرومي عن عمله في جهاز الاستخبارات. وعلى رغم حظر موقع «تويتر» في إيران، فإن لجاهرومي حساباً نشطاً. وقال إنه يؤمن بأن «تويتر» خدمة جيدة وفعالة ويتمنى أن تبذل جهود لإزالة حجبها عن الإيرانيين.

أجرت وكالة أسوشيتد برس مقابلة مع وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جاهرومي، وهو مهندس إنترنت وعميل استخبارات سابق، قائلة إن الساحة الإيرانية تغص بالتوقعات بأنه سيكون أبرز مرشحي الرئاسة الإيرانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2021. ويشرف جاهرومي (37 عاماً) على مراقبة الإنترنت، ومتابعة برنامج الأقمار الاصطناعية الذي تقول الولايات المتحدة إن إيران تستخدمه غطاءً لتجاربها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات. ودافع جاهرومي عن عمله في جهاز الاستخبارات. وعلى رغم حظر موقع «تويتر» في إيران، فإن لجاهرومي حساباً نشطاً. وقال إنه يؤمن بأن «تويتر» خدمة جيدة وفعالة ويتمنى أن تبذل جهود لإزالة حجبها عن الإيرانيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جاهرومي».. مهندس الإنترنت هل يصبح رئيساً لإيران في 2021؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.