شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بالقامشلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي)

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم (الخميس)، أمام بوابة كنيسة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، وفق ما شاهده مصور لوكالة فرانس برس.

وألحق التفجير أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء، للسريان الأرثوذكس، والأبنية التي تقع قبالتها، في وقت أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن التفجير تسبب بإصابة 11 شخصاً.