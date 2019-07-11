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انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بالقامشلي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي)

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم (الخميس)، أمام بوابة كنيسة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، وفق ما شاهده مصور لوكالة فرانس برس.

وألحق التفجير أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء، للسريان الأرثوذكس، والأبنية التي تقع قبالتها، في وقت أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن التفجير تسبب بإصابة 11 شخصاً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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