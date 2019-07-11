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شرطة جبل طارق توقف قبطان ناقلة النفط الإيرانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جبل طارق)

أوقفت الشرطة في منطقة جبل طارق اليوم (الخميس) قبطان ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» التي احتجزتها سلطات هذه المنطقة البريطانية الخميس الماضي، إضافة إلى مساعده، وفق ما اعلنه متحدث باسم الشرطة.

وذكرت الشرطة إن التحقيق بشأن الناقلة ما زال مستمراً والسفينة لا تزال محتجزة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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