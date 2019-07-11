شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جبل طارق توقف قبطان ناقلة النفط الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جبل طارق)

أوقفت الشرطة في منطقة جبل طارق اليوم (الخميس) قبطان ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» التي احتجزتها سلطات هذه المنطقة البريطانية الخميس الماضي، إضافة إلى مساعده، وفق ما اعلنه متحدث باسم الشرطة.

وذكرت الشرطة إن التحقيق بشأن الناقلة ما زال مستمراً والسفينة لا تزال محتجزة.