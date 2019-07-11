شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: تهديد الملاحة يحتاج لحل دولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الخميس)، إن تهديد حرية الملاحة الدولية يستلزم حلاً دولياً، وذلك في أعقاب محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض ناقلة تتبع شركة بي.بي البريطانية خلال مرورها من مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الخميس)، إن تهديد حرية الملاحة الدولية يستلزم حلاً دولياً، وذلك في أعقاب محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض ناقلة تتبع شركة بي.بي البريطانية خلال مرورها من مضيق هرمز. وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان : "إن الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة ومن الواجب على كل الدول حماية وصيانة هذا العنصر الحيوي للازدهار العالمي".



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