شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: السلام لا يمكن تحقيقه إلا باستقلال الدولة الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضفة الغربية)

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال لقائه وفداً أمريكياً من أكاديميين، اليوم (الخميس)، أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وبحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

من جهة أخرى طالب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، الاتحاد الأوروبي بمزيد من التدخلات والدعم للشعب الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، في ظل مواجهة الحكومة الفلسطينية العديد من الصعوبات التي تحد من قيامها بأية عمليات تنموية أو تطويرية، وفي ظل ممارسات وقيود سلطات الاحتلال في هذه المنطقة.