شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: السلام لا يمكن تحقيقه إلا باستقلال الدولة الفلسطينية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الضفة الغربية)أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال لقائه وفداً أمريكياً من أكاديميين، اليوم (الخميس)، أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وبحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
من جهة أخرى طالب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، الاتحاد الأوروبي بمزيد من التدخلات والدعم للشعب الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، في ظل مواجهة الحكومة الفلسطينية العديد من الصعوبات التي تحد من قيامها بأية عمليات تنموية أو تطويرية، وفي ظل ممارسات وقيود سلطات الاحتلال في هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: السلام لا يمكن تحقيقه إلا باستقلال الدولة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.