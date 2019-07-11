شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنصح سفنها بتوخي الحذر في مضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) ذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم (الخميس) نقلاً عن مصادر لم تسمها في قطاع الملاحة، أن بريطانيا أوصت كل السفن التي ترفع علمها بتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.

ذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم (الخميس) نقلاً عن مصادر لم تسمها في قطاع الملاحة، أن بريطانيا أوصت كل السفن التي ترفع علمها بتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تنصح سفنها بتوخي الحذر في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.