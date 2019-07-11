شكرا لقرائتكم خبر عن بكين واثقة من الاتفاق مع واشنطن.. وترمب: «الصين تخذلنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، إن الصين لا تنفذ وعودها التي قدمتها فيما يتعلق بشراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاعهما التجاري.

وكتب ترمب على تويتر:«المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا.. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريبا!».

بالمقابل عبّرت الصين اليوم عن «ثقتها» بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال «حوار متكافىء»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين دونالد ترمب ونظيره الصيني وشي جينبينغ.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري: «نحثّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية».