بومبيو يناشد المبعوث الأممي الى اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قلقه من تزايد الهجمات اليمنية على السعودية وذلك بعد 5 سنوات من العدوان السعودي على اليمن.
وزعم بومبيو أن تلك الهجمات تؤجج الصراع وتعمق من انعدام الثقة، متجاهلاً الغارات السعودية على اليمن التي اودت بعشرات الالاف من اليمن بينهم اطفال ونساء.
وناشد بومبيو المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للدفع بالعملية السياسية، مؤكداً على ضرورة أن تواصل الجهات العمل لتحقيق تسوية سياسية ووضع حد للصراع في اليمن.
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