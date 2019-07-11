أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "وصول عددا من الحافلات تقل عشرات ​النازحين​ السوريين من ​لبنان​ عبر معبر ​الدبوسية​ بريف حمص عائدين إلى مناطقهم ومنازلهم في سوريا كما وصل عدد من الحافلات على متنها دفعة جديدة من المهجرين السوريين الى معبر جديدة يابوس بريف دمشق قادمين من لبنان تمهيداً لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب ووصلت دفعة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية عبر معبر الزمراني الحدودي إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وصول عدد من حافلات النازحين إلى سوريا عبر معبر الدبوسية قادمين من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.