دبلوماسي إيراني: لو أردنا احتجاز الناقلة البريطانية لن تمنعنا أميركا

أكّد الدبلوماسي ال​إيران​ي السابق سيد هادي أفقهي، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين أن "الناقلة البريطانية توجست من أن تقدم البحرية الإيرانية على احتجازها فاستنجدت ببارجة حربية دون أن تكون إيران قد أقدمت على أية خطوة تجاهها"، مشيرًا إلى أن "لو أرادت إيران احتجازها لم تكن أية بارجة بريطانية أو أميركية تمنعها من ذلك".

وشدد أفقهي على أنه "لا يوجد بعد قرار بمثل هذه الإجراءات ولم يتم إبلاغ البحرية في ​الجيش الإيراني​ للرد على احتجاز الناقلة الإيرانية بالمثل ويتم بحث الأمر حاليا عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان ​الحرس الثوري الإيراني​ قد أصدر بيانًا علق فيه على ما قالته ​بريطانيا​ من أن 5 قوارب إيرانية اقتربت من ​ناقلة نفط​ بريطانية في الخليج.

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ونفت إدارة العلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من ​وزارة الدفاع الأميركية​ حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولفت الحرس الثوري الإيراني الى أن "دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح الحرس الثوري في بيان صدر سابقًا، أن قواته قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك.