السلطات التركية قدمت مساعدات عسكرية لأفغانستان بقيمة 4.5 مليون دولار

سلّمت ​تركيا​ معدّات عسكرية إلى ​أفغانستان​ بقيمة 4.5 مليون دولار، بمراسم رسميّة في مطار حامد كرازاي الدولي، وذلك في إطار اتفاقيّة "المساعدة العسكرية الخارجية" الموقّعة بين البلدين في أيلول الماضي.

وأكّد الملحق العسكري في السفارة التركية بكابل، العقيد أرطغرول بايرام أق، "أهميّة العلاقات بين البلدين"، لافتًا إلى "أنّها تستند إلى علاقات تاريخيّة وأخويّة ربطت الملك الأفغاني أمان الله خان مع مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك".

وركّز على أنّ "بلاده على استعداد لتقديم الدعم لأفغانستان في جميع المسائل المطلوبة، وخصوصًا في المجال العسكري المستند لاتفاقيّات موقّعة بين البلدين"، مبيّنًا أنّ "وجود القوات العسكرية التركية في أفغانستان ليست لمجرّد مهمّة تابعة ل​حلف شمال الأطلسي​ (ناتو)، بل تعتبر مهمّة أخويّة تهدف لاحلال السلام ودعم الشعب الأفغاني".