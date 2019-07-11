أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، تحدّث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أمس الأربعاء، لبحث قضايا تخصّ الأمن القومي ومن بينها ​إيران​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب بحث مع نتانياهو أمس بقضايا تخص الأمن القومي ومن بينها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.