توقيف 55 شخصا من "تتار القرم" بموسكو أرادوا الاحتجاج ضد سجن أحد أفراد الأقلية

أوقفت ​الشرطة الروسية​ 55 شخصًا من "تتار ​القرم​" أمام مبنى المحكمة العليا في العصامة الروسية ​موسكو​، حيث أرادوا الاحتجاج ضدّ سجن أفراد من هذه الأقليّة المسلمة الّتي تسكن بأغلبيّتها في شبه جزيرة القرم الملحقة ب​روسيا​ منذ عام 2014.

واتّهمت الشرطة، الموقوفين بالمشاركة في تظاهرة غير مرخّصة.

وجاء ذلك غداة توقيف قوات الأمن أفراد آخرين عدّة من التتار، خلال تظاهرة في ​الساحة الحمراء​ للتنديد بـ"القمع" الّذي يشيرون إلى أنّهم يتعرّضون له.

وقد نظرت المحكمة العليا باستئناف أربعة من "تتار القرم" في اتهامهم بالانتماء إلى "حزب التحرير". وواجه هؤلاء العام الماضي أحكامًا بالسجن تتراوح بين تسع سنوات و17 سنة بتهم "​الإرهاب​"، فيما خفّضت الأحكام بثلاثة أشهر في الاستئناف.