ترامب بحث مع نتانياهو الجهود لمنع الأنشطة الضارة لايران في المنطقة

أعلن ​البيت الابيض​ أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "التعاون بين الولايات المتحدة واسرائيل لتعزيز أمنهما القومي، وخصوصا الجهود لمنع الأنشطة الضارة ل​ايران​ في المنطقة".

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