الامن القومي أقفل معملا يستثمره سوري في دميت الشوف

قامت دورية من دائرة ​الأمن​ القومي شعبة ​جبل لبنان​، في بلدة دميت ​الشوف​، بإقفال بؤرة ومعمل لصناعة الجبس وختمه بالشمع الأحمر كونه يستثمره السوري ماجد رياض خليف، وذلك بناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في جبل لبنان بشخص القاضي ميشال الفرزلي. يشار الى ان السوري ماجد خليف كانت قد سحبت أوراقه سابقا من قبل دائرة الامن القومي شعبة جبل لبنان، إلا انه لم يلتزم بقرار الاقفال، واليوم جرى سحب مستندات السوري عبد الحميد شكيب حج محمد، والذي كان يعمل في البؤرة المذكورة مع السوري ماجد خليف.

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