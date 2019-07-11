قائد القطاع الغربي لليونيفيل يزور بلدية الكنيسة

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي برونو بيشوتا مقر بلدية الكنيسة حيث إلتقى رئيس البلدية نجيب سويدان وعدد من أعضاء المجلس البلدي ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.
وأشاد سويدان بدور اليونيفيل عموماً والكتيبة الإيطالية خصوصاً ثم شكر الجنرال بيشوتا على دعمه لبلديات الجنوب عموما ونوه بالمشاريع العديدة التي تنفذها الكتيبة الإيطالية لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة.
بدوره شكر الجنرال بيشوتا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على إستقبالهم الحار ونوه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والإيطالي ثم شدد على إلتزام مساندة السكان المحليين في سبيل تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية.
كذلك زار بيشوتا بلدة الرمادية في قضاء صور والتقى رئيس البلدية ونائب الرئيس.
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