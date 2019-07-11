النشرة: 300 نازح سوري غادروا لبنان عبر المصنع بإشراف الأمن العام

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنّ "130 نازحًا سوريًا من ​الجنوب​ و140 نازحًا من ​جبل لبنان​ و30 نازحًا من البقاعين الأوسط والغربي، غادروا عبر ​المصنع​ اللبناني باتجاه قراهم في ​سوريا​، بإشراف ​الأمن العام اللبناني​".

وكان قد ذكر في وقت سابق أنّ "10 باصات سورية دخلت فجرًا معبر المصنع لتأمين عودة 950 نازحًا سوريًّا، ضمن الحملة الطوعية رقم 4 الّتي تشرف عليها المديرية العامة للأمن العام عبر معابر العبودية والمصنع، حيث يتجمّع النازحون السوريون في طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، بيروت، برج حمود، المصنع، القاع وعرسال".