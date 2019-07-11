النشرة: 300 نازح سوري غادروا لبنان عبر المصنع بإشراف الأمن العام

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنّ "130 نازحًا سوريًا من الجنوب و140 نازحًا من جبل لبنان و30 نازحًا من البقاعين الأوسط والغربي، غادروا عبر المصنع اللبناني باتجاه قراهم في سوريا، بإشراف الأمن العام اللبناني".
وكان قد ذكر في وقت سابق أنّ "10 باصات سورية دخلت فجرًا معبر المصنع لتأمين عودة 950 نازحًا سوريًّا، ضمن الحملة الطوعية رقم 4 الّتي تشرف عليها المديرية العامة للأمن العام عبر معابر العبودية والمصنع، حيث يتجمّع النازحون السوريون في طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، بيروت، برج حمود، المصنع، القاع وعرسال".
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