انفجار قرب كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي شمال شرق سوريا

ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية أن "​انفجار​ دراجة نارية وقع بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط ​القامشلي​ شمال شرق سوريا وأنباء عن أضرار مادية بعدد من السيارات". فيما أشارت معلومات أخرى الى أنه انفجار ​سيارة مفخخة​.

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