توقيف قبطان ناقلة النفط الايرانية وأحد ضباطها في جبل طارق

أعلنت الشرطة في ​جبل طارق​ أنها أوقفت قبطان ناقلة ​النفط​ الايرانية وأحد ضباطها، مشيرة الى أن التحقيقات جارية وناقلة النفط ستبقى محتجزة.

يذكر أن رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أعلن في بيان، في 4 تموز أن قواتها "أوقفت ناقلة عملاقة يشتبه بأنها تنقل نفطاً خاماً إلى النظام السوري"، مؤكدا أنه "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، ويعمل في انتهاك للعقوبات".

ولم تحدد السلطات مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وكانت تنقل نفطاً إيرانياً.