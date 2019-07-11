شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: ترامب يستغل انبطاح تميم لضرب حليفه الفاسد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر يتفنن في إهدار أموال الشعب القطري على صفقات فاسدة، او شراء نفوذ دولي وهمي، لكن كل ذلك يذهب هباء بلا مردود يذكر.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الفضيحة الأخيرة لأموال القطريين المهدرة، كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الأمير الذليل تميم العار إلى واشنطن، بعدما اعترف ترامب بأن عملية توسيع قاعدة العديد العسكرية في الدوحة جاءت جميعها بأموال قطرية، قائلا " نشكر الرب بأنها من أموالكم وليست من أموالنا".

وتابع موقع "قطريليكس": بهذا التصريح الغريب، كان ترامب يضرب عصفورين بحجر سياسي واحد، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق تميم بن حمد الذي ينتظر من أموال قطر المزيد بعد الوعود الزائفة التي منحها له ذميم بضخ الأموال والاستثمارات في اقتصاده لانتشاله من وضعه الاقتصادي المترهل، إلا أنه بتصريح ترامب تفاجأ بدعم قطر لعدوه اللدود ما يزيد من فرص ترشح ترامب لرئاسة ثانية ويدق في الوقت ذاته المسمار الأخير في نعش حزب أردوغان وأعوانه شرقا وغربا، وعلى رأسهم حزب الإخوان بمكائنه الإعلامية التي التزمت صمتا مطبقا تجاه هذه الزيارة وما دار فيها من وعود واستنزاف معلن لمقدرات الشعب القطري.

واستطرد: في الوقت الذي لم تكن فيه كذلك مع زيارات خليجية وعربية أخرى، علما بأن ما تقدمه الدوحة للولايات المتحدة بهذه الصورة يؤثر في ميزان شعبها التجاري سلبا.