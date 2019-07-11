القدس - بواسطة محمد عز العرب - بحث رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أمس، الأربعاء، "الجهود لمنع النشاطات الخبيثة لإيران في المنطقة"، ضمن عدد من "القضايا الأمنيّة".
جاء ذلك في اتصال هاتفي، أعلن عنه البيت الأبيض، اليوم، الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو وترامب يبحثان هاتفيًا "سبل التعامل مع إيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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