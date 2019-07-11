نتنياهو وترامب يبحثان هاتفيًا "سبل التعامل مع إيران"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بحث رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أمس، الأربعاء، "الجهود لمنع النشاطات الخبيثة لإيران في المنطقة"، ضمن عدد من "القضايا الأمنيّة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي، أعلن عنه البيت الأبيض، اليوم، الخميس.