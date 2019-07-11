الكثيري يطلع على نشاط الهيئتين الإدارية لمحلي سيئون وشبام

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم السبل الكفيلة بزيادة فاعلية دور الهيئتين الإداريتين للمجلسين المحليين في مديريتي سيئون وشبام من أجل تعزيز دور ونشاط المجالس المحلية لخدمة المجتمع المحلي في المديريتين .

وتعرف وكيل المحافظة في لقائه اليوم كل على حده بمديري عموم مديريتي سيئون وشبام محمد العامري وعبدالوهاب بن جابر وأعضاء الهيئتين الإداريتين لمحليي المديريتين على دور الهيئتين الإدارية في المديريتين لوضع الخطط والبرامج التنموية التي تلبي احتياجات سكان المديريتين من الخدمات العامة وسبل التغلب على الإشكاليات التي تواجه الأداء الإداري على مستوى المديريتين بما يسهم في تعزيز دورها بما يقدم أفضل الخدمات للمواطنين .

و نقل أعضاء الهيئتين الإداريتين لمحليي سيئون وشبام كثير من هموم ومتطلبات المديريتين لتعزيز الجوانب الأمنية ومعالجة الإشكاليات الخاصة المتعلقة بقضايا الأرض والبناء العشوائي والطرقات وغيرها من القضايا الهامة لكل أبناء المديريتين .

وأكد الوكيل الكثيري على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات المختلفة وتلبية احتياجات المديريتين من الخدمات المرتبطة بحياة الناس اليومية سعيا نحو إحداث نهوض شامل في كل مديرية ، موجها مكتب التخطيط باعتماد مشروع حفر بئرين إسعافيه بصورة طارئة لمديرية شبام لمعالجة أزمه المياه الخانقة.