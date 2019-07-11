صحيفة: الموقف الإماراتي يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه الثابتة

قالت صحيفة خليجية، "جددت الإمارات موقفها الثابت الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال، لتؤكد أن الالتزام بالوقوف مع الحق الفلسطيني والأشقاء أصحاب القضية الموجودين في كافة دول العالم هو الموقف الثابت لحقوقهم، وكذلك تأكيد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل كونه سبب الكثير من الأزمات والتعثرات وضياع فرص التسوية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وما يسببه من انعدام لفرص السلام والاستقرار.

و اضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "ان المجتمع الدولي برمته يواكب القضية الفلسطينية منذ عقود، وهو بأغلبيته يدعم تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لكنه يفتقد للآلية الواجبة القادرة على نقل القرارات وهي بالعشرات من أدراج المنظمة الدولية إلى أرض الواقع، واليوم في الوقت الذي حصل فيه الكثير من الكلام والتأويل حول ما تسمى بـ"صفقة القرن"، فإن أغلب الدول العربية أكدت موقفها التاريخي والثابت الذي يقوم على دعم وحماية الحقوق الفلسطينية وعدم التهاون مطلقاً تجاهها، لأنها حقوق شعب وأساس الحل الشامل والعادل القادر على تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة كما يجب.

و شددت صحيفة الوطن على ان الموقف الإماراتي كما يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه الثابتة، فإنه يدعم كافة الجهود الدولية التي تهدف لتحقيق ذات الأهداف وإعادة الحق إلى أصحابه ووضع حد لما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، وبالتالي فإن الموقف يدعم التوجه العالمي لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء أحد أطول قضايا الصراع في التاريخ الحديث والتي يتوقف وضع حد لها على قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان جميع الحقوق المترتبة على ذلك