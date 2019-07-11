ارتفاع حصيلة حادث قطار باكستان إلى 21 قتيلاً و89 جريحاً

وأوضحت مصادر السكك الحديدية - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن قطار الركاب كان متوجهًا إلى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب عندما اصطدم بقطار شحن كان متوقفًا على القضبان في محطة "ولهار" بمدينة "صادق آباد" ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 89 آخرين بجروح.
وقالت المصادر، إن ثلاث عربات القطار خرجت عن مسارها جراء التصادم، وبينت بأن رجال الإنقاذ يعملون على إخراج الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.
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