وأفاد المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم ـ بأن انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان على الأقل و4 مقاتلين موالين لأنقرة، إضافة إلى مقتل شخص آخر لم يعرف هويته بعد.
وأشار المرصد السوري إلى إصابة 35 آخرين بجروح متفاوتة في انفجار مدينة عفرين، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.
يُذكر أن مدينة عفرين تقع شمال حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما قامت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا بشن هجوم للسيطرة على المدينة والمنطقة الريفية المحيطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 48 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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