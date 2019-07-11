الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 48 قتيلًا ومصابًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي البلاد إلى 48 قتيلًا ومصابًا.

وأفاد المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم ـ بأن انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان على الأقل و4 مقاتلين موالين لأنقرة، إضافة إلى مقتل شخص آخر لم يعرف هويته بعد.

وأشار المرصد السوري إلى إصابة 35 آخرين بجروح متفاوتة في انفجار مدينة عفرين، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

يُذكر أن مدينة عفرين تقع شمال حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما قامت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا بشن هجوم للسيطرة على المدينة والمنطقة الريفية المحيطة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 48 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا