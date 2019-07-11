إخماد حريق في أكبر مصافي النفط بالعراق

وأضاف المسئولان أن "الحريق نجم عن تسرب من أحد خطوط الأنابيب، مما تسبب في تكون بركة صغيرة من النفط الخام المهدر الذي اشتعل بفعل شرارة".
وتعالج مصفاة "الشعيبة" الواقعة قرب مدينة البصرة بجنوب العراق أكثر من 200 ألف برميل يوميا من النفط.
ويعتمد العراق بشكل خاص على مصفاة "الشعيبة"، بعد تعرض مصفاة "بيجي" إلى أضرار في الحرب ضد تنظيم "داعش".
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