"التعليم الأمريكية" تفتح تحقيق في تمويل الدوحة لجامعات

تجري وزارة التعليم الأمريكية تحقيقا في أموال قطرية لجامعات أمريكية ضمن حملة أوسع لضمان عدم ارتباط الأموال الأجنبية بتمويل جهات إرهابية.

وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية، أن وزارة التعليم الأمريكية طلبت من جامعتي "جورج تاون" و"تكساس إيه آند إم"- والتي حصلتا على مئات الملايين من الدولارات نقدا من قطر- بسجلات تبين ما إذا كانت امتثلت الجامعتان للقانون من خلال التدقيق فيما إذا كان أي من الأموال، التي حصلتا عليها جاءت من مصادر "تشارك أو تقدم الدعم المادي" لأشخاص أو كيانات تنتهك قوانين مكافحة الإرهاب.

كما طالبت بأن توضح السجلات ما قامت به الجامعتان من خطوات وإجراءات بهدف ضمان عدم وجود أي صلة بين الأموال المقدمة من أشخاص أو كيانات "تساعد أو ترعى أو ترتبط بطريقة أو بأخرى بأي شخص يكون" مدرجًا على قوائم الإرهاب عالميًا.